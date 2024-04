Salernitana retrocessa in Serie B: è la prima retrocessione per Sabatini

Ha sempre lottato e proverà a farlo fino alla fine. Per sé stesso e per la Salernitana, perché a Walter Sabatini le sfide non l'hanno mai spaventato. Anzi, gli sono sempre piaciute. Lo sanno tutti.

Nonostante i tanti problemi di salute personali che l'hanno però costretto negli ultimi tempi a un brusco stop e le tante difficoltà (ri)trovate in casa granata nei mesi scorsi che questa sera l'hanno tristemente costretto a dover fare i conti con la prima retrocessione della carriera. Già. Perché ogni tanto le sfide si possono anche perdere. Purtroppo o fortunatamente, perché da una sconfitta si può anche imparare e crescere. Ma intanto in queste ore toccherà dover convivere con il dolore, con la delusione.

Questa volta, infatti, il dg granata non è riuscito nell'impresa, questa volta la percentuale di speranze è sprofondata in Serie B. In modo brusco, nonostante i (vani) tentativi di ridare vita alla Salernitana proprio come fece a inizio del 2022. Ma niente da fare, il mercato è stato un flop così come i cambi in panchina. E allora con la sconfitta di Frosinone il club granata non può fare altro che salutare ufficialmente la Serie A, mentre nelle prossime settimane (ri)saluterà Walter Sabatini.

Questa volta definitivamente.

Ma prima di continuare a lottare solo e soltanto per sé stesso, nonostante un altro tipo di dolore, il dg granata proverà a supportare il presidente Iervolino gettando di fatto le bassi per la prossima stagione. Quella del rilancio, perché dalle sconfitte si può e si deve anche imparare e ripartire più forti di prima.