Bologna-Salernitana 3-0: niente da fare per i granata contro Thiago Motta

Neppure il quarto allenatore della stagione riesce a rianimare la Salernitana. Al Dall’Ara, infatti, non basta la carica di Colantuono così come il passaggio a un modulo decisamente più abbottonato (4411), il Bologna dei miracoli è praticamente una macchina quasi impossibile da fermare.

Bastano appena quattordici minuti per capire che (anche) il pranzo di Pasquetta sarebbe stato indigesto, momento nel quale Orsolini chiude una clamorosa pressione dei rossoblù con un clamoroso gol a giro di sinistro che spacca in due la partita. A dir la verità la Salernitana avrebbe anche la palla gol per rimettere insieme più di un pezzo, ma al 17’ Simy non sfrutta il regalo della difesa bolognese sparando addosso a Ravaglia e spazzando così via qualsiasi possibile pensiero positivo.

Saelemaekers mette al tappeto i granata: la squadra di Motta gestisce senza affanni e quando può cerca di infilarsi nella difesa granata. Quando non ci riesce, invece, ci prova dalla distanza, e lo fa anche bene. Benissimo. Dopo il vantaggio il Bologna trova il raddoppio proprio dai venti metri, questa volta il protagonista è Saelemaekers che di destro calcia quasi sotto l’incrocio lasciano impietrito Costil.

A nulla, visto il risultato e il momento, servono i tanti cambi di Colantuono in avvio di ripresa (out Basic per infortunio), tranne qualche spunto del solito Tchaouna la Salernitana non può fare altro che attendere con impazienza il novantesimo, quando segna Lykogiannis, e fare tristemente un nuovo passo verso la Serie B.