Bologna-Salernitana, i dubbi di Colantuono sul modulo per l'esordio

Difesa a tre o difesa a quattro? Attacco a due punte o un solo attaccante con due trequartisti alle spalle? Dubbi che restano vivi anche alla vigilia della prima di Stefano Colantuono sulla panchina della Salernitana.

Il tecnico laziale infatti, pronto per il terzo debutto in granata, continua a tenere tutti sulle spine a un giorno dalla trasferta di Bologna. Le uniche certezze riguardano le assenze di Gyomber e Fazio nel reparto arretrato (out anche Ochoa) e di Kastanos nel reparto dei trequartisti.

Per questo motivo, e non solo, in difesa Boateng e Pierozzi spingono per una maglia da titolare, in attacco invece Simy sta provando a ritrovare spazio dopo la negativa parentesi vissuta nel corso della breve gestione Liverani.