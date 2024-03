Bologna-Salernitana, Colantuono avrà nuovamente a disposizione Fazio e Pierozzi

Giorno due per Stefano Colantuono alla guida della Salernitana, come accaduto in occasione del primo allenamento anche quest’oggi il tecnico laziale è arrivato con grande entusiasmo e in netto anticipo al Mary Rosy.

Oltre che sull’aspetto tattico (possibile il ritorno alla difesa a tre), Colantuono sta battendo il chiodo soprattutto sull’aspetto mentale.

Otto, però, sono i giocatori assenti complice gli impegni con le varie nazionali, ma in compenso c’è da registrare il rientro quasi in pianta stabile in gruppo di Fazio (out contro il Lecce) e Pierozzi (out da più di un mese). Entrambi torneranno completamente a disposizione per la trasferta di Bologna in programma alla ripresa del campionato.