Salernitana, l'ad Milan: «Con Sabatini pianificheremo il futuro. Inzaghi in B? Valuteremo»

In occasione del primo allenamento di Stefano Colantuono alla guida della Salernitana presente l'ad Maurizio Milan che in una lunga chiacchierata con la stampa ha deciso di parlare di diversi argomenti: «Abbiamo scelto un uomo della società, Colantuono è un professionista che ci ha accompagnato fin dall’inizio. Inzaghi, che ringraziamo e il cuo nome verrà rivalutato in futuro, ha risolto stamani il contratto. Da domenica sera la scelta è stata convinta, condivisa da Iervolino, riteniamo infatti che Colantuono sia la figura perfetta per affrontare le ultime nove partite, non abbiamo gettato ancora la spugna. Sabatini? Il rapporto continuerà, ha avuto molte esperienze con Colantuono e quindi sarà un valido supporto per lui e per noi, per cui anche per individuare i futuri manager del club. Ci darà una mano in questi mesi per costruire il futuro della Salernitana».

In merito alla progettualità futura l'ad Milan ha dichiarato: «Andremo in continuità con i nostri progetti, capiremo come allestire la squadra del prossimo anno. Rivedremo anche la posizione di alcuni calciatori. Apriremo riflessioni anche sui manager che ci accompagneranno in futuro. Abbiamo analizzato profili di allenatori molto diversi, alcuni esperti e altri giovani. Lavoreremo, di sicuro, su un elemento fondamentale, chi arriverà dovrà lavorare con noi su obiettivi chiari. L’elemento principale per una piazza come Salerno è la sostenibilità economica del club per non trovarsi in situazioni particolari, come gli aumenti di capitale. Dobbiamo pianificare meglio e avere uomini di sport e di campo. Ribery? Franck è un grande campione, è legato a noi ma adesso non è in Italia.

Ha altre preoccupazioni, valuterà il mister se averlo nello staff».