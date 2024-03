Salernitana, esonerato Liverani: Colantuono torna allenatore dei granata

Manca soltanto l'ufficialità, ma Danilo Iervolino ha deciso. Almeno per quello che riguarda la questione allenatore. Il numero uno della Salernitana ha infatti optato per interrompere il rapporto con Fabio Liverani dopo appena un mese dal suo arrivo, il tecnico romano paga non solo le quattro sconfitte rimediate in cinque partite ma anche la mancata scossa data dal punto di vista caratteriale.

Il suo posto lo prenderà Stefano Colantuono chiamato quindi a lasciare per il momento l'incarico di responsabile del settore giovanile per traghettare la Salernitana negli ultimi mesi di Serie A. La scelta è ricaduta su chi in passato ha già guidato per due volte i granata dopo il mancato accordo con Pippo Inzaghi che chiedeva alcune garanzie in vista non del presente bensì del futuro e quindi della ripartenza dalla Serie B in programma nella prossima stagione.