Milan-Inter di lunedì: si giocherà il 22 aprile, prima volta nella storia del derby di Milano

La notizia è ufficiale: il derby di Milano tra Milan e Inter si giocherà lunedì 22 aprile e non più domenica 21. La decisione è arrivata dopo la richiesta effettuata dai rossoneri per via dell'impegno ravvicinato (del giovedì precedente) contro la Roma in Europa League.

Non è mai successo prima nella storia che il derby di Milano si giocasse di lunedì, ma è già capitato che si sia disputato in giorni della settimana diversi rispetto a quelli canonici (sabato e domenica). Quello di San Siro sarà il posticipo della 33a giornata di Serie A, in programma alle ore 20:45. All'andata, il 16 settembre, l'Inter travolse 5-1 la squadra di Pioli, mettendo in luce i nuovi acquisti Thuram e Frattesi. Questa volta lo scenario potrebbe essere completamente diverso. I nerazzurri stanno comandando il campionato ma il Milan, già ai quarti di Europa League, ha strappato il secondo posto alla Juventus e non vuole fermarsi.

Acerbi-Juan Jesus, cosa succede ora? Il giudice sportivo non decide, si muove la procura Figc

L'Inter può laurearsi campione d'Italia contro il Milan?

Alla luce del pareggio dei nerazzurri nell'ultimo turno contro il Napoli, quella contro il Milan potrebbe non essere la giornata giusta per laurearsi arimeticamente campioni d'Italia (attualmente Inter a +14). Ma non è ancora impossibile che questo accada. Qualora l'Inter dovesse vincere le prossime tre partite e il Milan dovesse pareggiarne almeno una delle tre, allora la squadra di Inzaghi arriverebbe al derby con 16 punti di vantaggio e, in caso di vittoria, sarebbe aritmeticamente campione.

Il calendario completo dalla 31a alla 33a giornata

Nella giornata di mercoledì è stato ufficializzato il calendario di Serie A dalla 31a alla 33a giornata.

Spicca anche il derby della Capitale tra Roma e Lazio del 6 aprile.

31a giornata

Venerdì 5 aprile, 20.45: Salernitana-Sassuolo

Sabato 6 aprile, 15.00: Milan-Lecce

Sabato 6 aprile, 18.00: Roma-Lazio

Sabato 6 aprile, 20.45: Empoli-Torino

Domenica 7 aprile, 12.30: Frosinone-Bologna

Domenica 7 aprile, 15.00: Monza-Napoli

Domenica 7 aprile, 18.00: Cagliari-Atalanta

Domenica 7 aprile, 18.00: Hellas Verona-Genoa

Domenica 7 aprile, 20.45: Juventus-Fiorentina

Lunedì 8 aprile, 20.45: Udinese-Inter

32a giornata

Venerdì 12 aprile, 20.45: Lazio-Salernitana

Sabato 13 aprile, 15.00: Lecce-Empoli

Sabato 13 aprile, 18.00: Torino-Juventus

Sabato 13 aprile, 20.45: Bologna-Monza

Domenica 14 aprile, 12.30: Napoli-Frosinone

Domenica 14 aprile, 15.00: Sassuolo-Milan

Domenica 14 aprile, 18.00: Udinese-Roma

Domenica 14 aprile, 20.45: Inter-Cagliari

Lunedì 15 aprile, 18.30: Fiorentina-Genoa

Lunedì 15 aprile, 20.45: Atalanta-Hellas Verona

33a giornata

Venerdì 19 aprile, 18.30: Genoa-Lazio

Venerdì 19 aprile, 20.45: Cagliari-Juventus

Sabato 20 aprile, 18.00: Empoli-Napoli

Sabato 20 aprile, 20.45: Hellas Verona-Udinese

Domenica 21 aprile, 12.30: Sassuolo-Lecce

Domenica 21 aprile, 15.00: Torino-Frosinone

Domenica 21 aprile, 18.00: Salernitana-Fiorentina

Domenica 21 aprile, 20.45: Monza-Atalanta

Lunedì 22 aprile, 18.30: Roma-Bologna

Lunedì 22 aprile, 20.45: Milan-Inter