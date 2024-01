Calciomercato, la Salernitana ci riprova per Basic ma l'operazione è complicata

La Salernitana ci riprova, ma probabilmente anche questa volta non riuscirà a portare a termine l'operazione. Intanto, però, Sabatini per non lasciare nulla al caso sta provando a giocarsi tutte le carte a propria disposizione per portare in granata il centrocampista croato che in questo momento sembra comunque essere principalmente attratto dalle offerte che stanno arrivando dalla Bundesliga e dalla Liga.

Dopo la corte dei mesi scorsi quando Sousa chiese espressamente il suo ex calciatore ai tempi del Bordeaux, la Salernitana è tornata dunque alla carica del 1996 abile a ricoprire più ruoli a centrocampo. In questa stagione Basic ha giocato appena 9' minuti in Coppa Italia.