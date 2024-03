Infortunio Berardi in Verona-Sassuolo, chiesto subito il cambio: le condizioni dell'attaccante

Timore e apprensione per Domenico Berardi che si è accasciato al 60' di Verona-Sassuolo ed è stato costretto al cambio. I tifosi neroverdi hanno visto l'attaccante fermarsi per la terza volta in questa stagione e ora la situazione non sembra delle migliori. Il numero 10 era tornato proprio in questi giorni dopo l'operazione al menisco, anticipata per cercare di arrivare al meglio all'Europeo che si terrà in estate. Dopo essere caduto a terra, Domenico ha chiesto subito il cambio con i compagni che sono corsi in suo aiuto così come alcuni avversari. Mentre abbandonava il terreno di gioco, Berardi è sembrato tanto dolorante da non poter poggiare il piede a terra.

Le condizioni di Berardi: ecco come sta

Al 60' Berardi era andato a recuperare un lancio lungo sbagiato di Montipò, che lo aveva servito tutto solo sulla trequarti. Per andare incontro al rimbalzo, l'esterno e capitano del Sassuolo ha caricato la gamba destra per scattare, ma proprio quel movimento ha scaricato tutto il peso sul polpaccio destro che ha tirato causando l'immediato stop del numero 10. Si teme per il Tendine d'Achille del calciatore, che in caso di lesione potrebbe rimanere fuori per diversi mesi.