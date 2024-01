Infortunio Berardi, l'attaccante del Sassuolo si opera al ginocchio: quando torna e tempi di recupero

Pesante tegola per il Sassuolo, che perde per il momento uno dei suoi giocatori più importanti in vista della trasferta di domenica a Monza. Domenico Berardi nel corso dell'allenamento di ieri ha riportato un trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro e dovrà operarsi.

Infortunio Berardi, il comunicato del Sassuolo

«Gli accertamenti effettuati in mattinata - scrive in una nota la società - hanno evidenziato una sottile lesione longitudinale composta del menisco mediale.

Quando torna Berardi?

I tempi di recupero non sono stati comunicati resi noti e restano ancora da valutare. In questi casi, in genere, si stima uno stop di circa due mesi. Berardi potrebbe dunque tornare in campo ad aprile (il 7 c'è Salernitana-Sassuolo, 31esima giornata di Serie A). Tuttavia, è ancora presto per fare previsioni: molto dipenderà da come reagirà il ginocchio all'operazione e da quando Berardi tornerà ad allenarsi.