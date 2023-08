Napoli-Sassuolo: Berardi viaggia verso il forfait anche al Maradona

Separato in casa. Domenico Berardi resta tra color che sono sospesi: l'attaccante del Sassuolo resta in forte dubbio per la trasferta di domenica prossima al Diego Armando Maradona contro i campioni d'Italia in carica del Napoli. E non certo per le sue condizioni fisiche, ma per quelli che ormai sono stati coniati come … “infortuni di... mercato”. Il 30enne attaccante calabrese, infatti, è da tempo promesso sposo della Juventus e sembrava essere ad un passo dalla Vecchia Signora, ma la trattativa si è arenata proprio sul più bello ed il Sassuolo – proprietario del cartellino (scadenza 2027) – ha deciso di alzare le barricate. Morale: Berardi non è stato neppure convocato per il match d'esordio dei neroverdi al Mapei Stadium con l'Atalanta di domenica scorsa (gara persa 0-2 dalla formazione di Dionisi) e rischia di saltare anche la gara con il Napoli. Proprio il Napoli che in passato aveva fatto più di un pensierino su Berardi come rinforzo in attacco.

Il braccio di ferro continua insomma e potrebbe beneficiarne il Napoli. Per il momento, l'attaccante si sta allenando a parte e sulla vicenda appare chiaro l'imbarazzo del club e dello stesso staff tecnico. Dionisi dopo il ko con la Dea era stato laconico: “Ha già detto tutto Carnevali, Berardi non era a disposizione.

In tutte le squadre sono sempre i soliti a fare gol. Dobbiamo cercarli in altri giocatori e recuperare chi oggi non era disponibile. Mi auguro che la situazione si possa risolvere. Prepari le partite sapendo che quando parti ci sono certi giocatori, poi devi fare di necessità virtù". Molto probabile che Dionisi possa avere lo stesso problema anche domenica contro gli azzurri. Sia nel caso in cui la trattativa si sblocchi e Berardi prenda il primo treno per Torino, sia nel caso contrario con il muro contro muro che continuerebbe tra il club ed il giocatore almeno fino alla chiusura delle liste.