Berardi, il messaggio social dopo l'intervento: «Operazione andata bene, ringrazio tutti»

Passerà molto tempo prima di rivedere in campo Domenico Berardi. L'attaccante del Sassuolo dovrà stare fermo circa 10 mesi dopo l'infortunio al tendine d'Achille rimediato nell'ultima partita tra Verona e Sassuolo di domenica scorsa. Sfortunato l'azzurro che dopo aver stoppato un pallone sulla trequarti si è accasciato a terra dopo aver sentito un forte dolore al tendine. Un movimento innaturale, avvenuto senza alcun contatto con avversari.

Berardi, infortunio choc: rottura del tendine d’Achille a Verona, addio Europei

Il capitano del club neroverde dovrà affrontare un lungo periodo di riabilitazione per riuscire a tornare in campo nel migliore dei modi. Berardi si è sottoposto ad intervento chirurgico. Intervento che è perfettamente riuscito, come sottolineato dallo stesso attaccante della nazionale che ha voluto ringraziare i suoi sostenitori tramite un post Instagram: «Operazione andata bene, ringrazio tutti per essermi stati vicino in un momento così delicato» ha scritto sui social. Messaggio accompagnato da una foto sorridente nel lettino d'ospedale con il pollice in su.

Adesso per Berardi inizierà un periodo duro, fatto di step e di ripresa graduale.

L'infortunio è stato particolarmente grave e sarà fondamentale non affrettare i tempi. Naturalmente non sarà a disposizione di Luciano Spalletti per Euro2024. Dovrebbe rientrare all'inizio del 2025.