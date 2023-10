Pallone d'Oro, Messi vince il suo ottavo trofeo. La classifica: Haaland secondo, Osimhen nella top ten, Barella al 27° posto

Il Pallone d'Oro 2023 va a Lionel Messi che si aggiudica il prestigioso trofeo per l'ottava volta in carriera. Il 36enne di Rosario riceve l'ambito premio, al Theatre du Chatelet di Parigi, dalla leggenda del Manchester United David Beckham e ore presidente della squadra di Messi a Miami. Tra le donne, il Pallone d'Oro è andato alla spagnola Aitana Bonmati del Barcellona. Alle spalle dell'argentino si sono classificati l'attaccante del Manchester City Erling Haaland, e il francese Kylian Mbappè. Il Trofeo Kopa per il miglior giocatore under 21 va a Bellingham, il premio Yashin (miglior portiere) a «Dibu» Martinez, mentre il premio Muller, destinato al miglior attaccante se lo è aggiudicato Haaland.

Le parole

«Ringrazio tutte le persone che mi hanno votato.

LIONEL MESSI IS THE 2023 MEN’S BALLON D’OR!



Eight Ballon d’Or for Argentina hero! 🖐🤟#ballondor pic.twitter.com/1slOJ6EoKj — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

La calssifica

Il primo e unico italiano presente nella graduatoria è Nicolò Barella, finalista nell'ultima Champions con l'Inter, che si posiziona al 27esimo posto. Ecco la classifica completa:

1. Leo Messi

2. Erling Haaland

3. Kylian Mbappé

4. Kevin De Bruyne

5. Rodri

6. Vinicius jr.

7. Julian Alvarez

8. Victor Osimhen

9. Bernardo Silva

10. Luka Modric

11. Mohamed Salah

12. Robert Lewandowski

13. Yassine Bounou

14. Ilkay Gundogan

15. Emiliano Martinez

16. Karim Benzema

17. Khvicha Kvaratskhelia

18. Jude Bellingham

19. Harry Kane

20. Lautaro Martinez

21. Antoine Griezmann

22. Kim Min-Jae

23. Andrey Onana

24. Bukayo Saka

25. Josko Gvardiol

26. Jamal Musiala

27. Nicolò Barella

28. Randal Kolo Muani

28. Martin Odegaard

30. Ruben Dias