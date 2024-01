Salernitana, ufficiale l'arrivo di Pierozzi in prestito dalla Fiorentina

Il post Mazzocchi è a tutti gli effetti cominciato quest'oggi quando la Salernitana ha ufficializzato il tesseramento del promettente Niccolò Pierozzi.

L'esterno classe 2001 si è messo subito a disposizione di mister Inzaghi in occasione dell'allenamento pomeridiano svolto al Mary Rosy, dopodiché il club granata ha annunciato con una nota stampa di aver raggiunto l'accordo con la Fiorentina per il trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024.

Pierozzi, che in carriera ha giocato con la Pro Patria in Lega Pro nel 2021-22 e con la Reggina in B agli ordini proprio di Inzaghi nella scorsa stagione, indosserà la maglia numero 27 e sarà molto probabilmente già a disposizione per il derby contro il Napoli in programma sabato pomeriggio.