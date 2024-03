Bologna-Salernitana, per Colantuono possibile ritorno alla difesa a tre

Sono giorni intensi per Stefano Colantuono, giorni durante i quali il neo allenatore della Salernitana sta provando a rivitalizzare la squadra e a comprendere meglio quale sia il modulo da usare nel finale di stagione.

Il ritorno alla difesa a tre, reparto che ha spesso cambiato volto nel corso del campionato senza però mai trovare la sua identità, sembra una concreta possibilità in questo momento, ciò complice anche i numerosi rientri che ci saranno prima della trasferta di Bologna in programma a Pasquetta al Dall'Ara.

Per la sfida contro la rivelazione del campionato il tecnico granata riavrà a disposizione in un colpo solo Fazio, Pierozzi e molto probabilmente anche Boateng. Tra i pali possibile la riconferma di Costil che si candida anche a ricoprire il ruolo di numero uno anche nella stagione del rilancio in B.