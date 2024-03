Boreale-Nocerina 0-0: pari scialbo, i rossoneri si fermano sui legni

Pareggio all'andata, pareggio al ritorno. Stavolta molto più pesante in termini di classifica. La Nocerina non va oltre lo 0-0 sul campo della Boreale, ultima della classe nel girone G di Serie D. Due legni fermano i molossi che tuttavia nel primo tempo rischiano più volte di andare sotto contro i capitolini.

Out Mariano per infortunio, mister Nappi inserisce Esposito sulla corsia sinistra difensiva, con Pinna e Mazzei che scalano rispettivamente al centro e sulla destra.

In avanti c'è Gaetani titolare accanto a Cardella e Liurni. Approccio migliore dei padroni di casa, che nulla hanno da perdere e vanno avanti con la forza della disperazione per provare a evitare la retrocessione diretta.

Due occasioni nel primo quarto d'ora con Bosi impreciso e Gjoni che chiama Fantoni all'intervento. Flash rossonero con Liurni a metà frazione, ma la sfera finisce fuori. In pieno recupero Fantoni è ancora protagonista con un riflesso decisivo a dire di no sul tentativo di Leonardi.

Nell'intervallo Nappi scuote i suoi che cambiano atteggiamento nella ripresa. Pinna inaugura il taccuino calciando alto su punizione. Impreciso anche Cardella, poi è la traversa a dire di no ai molossi in maniera anche un po' rocambolesca: Liurni ci prova direttamente da calcio d'angolo, il portiere Corriere respinge alzando un campanile che colpisce proprio il montante prima che l'azione sfumi.

Ci prova senza successo anche Maimone poco prima che il palo dica di non al diagonale chirurgico di Liurni sul secondo palo. L'assedio della Nocerina non produce frutti, con la Boreale che serra le fila e guadagna un punto per poter sperare di aggrapparsi ancora ai playout per salvare la categoria. Per Cardella e soci un pareggio che “svuota” anche di contenuti l'imminente derby casalingo contro la Cavese, in programma domenica prossima.