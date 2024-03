Santa Maria Cilento-Rotonda 0-2: i lucani passano con una rete per tempo

Per il Santa Maria Cilento non si arresta la crisi e anche nel match casalingo con il Rotonda potenziale antagonista per un posto nella lotta salvezza arriva una bruciante sconfitta che fà rimanere in coda alla classifica i cilentani di Castellabate.

A dire il vero la squadra di Gianluca Esposito, è scesa in campo determinata e nei primi minuti ha provato a indirizzare la contesa sul versante giusto e al 6' Cocino ha spedito alto, dopo tre minuti è capitata sulla tesat di Coulibaly la ghiotta occasione per sbloccare il match la sua conclusione ha sfiorato il palo. Intorno alla mezz'ora Nunziante, al rientro dopo la squalifica, vanifica in malo modo una rapida ripartenza.

Dopo il 30' si comincia a far vedere il il Rotonda con Bran, ma Spina è attento a bloccare. Prima della conclusione del tempo al minuto 42 si rompe l'equilibrio a favore della formazione lucana: una punizione precisa di Cardore, termina la sua corsa alle spalle di Spina, e manda le squadre all'intervallo con il Rotanda avanti di una rete.

Nella ripresa è ancora la squadra lucana del tecnico Pagana, a partire bene e nei primi 5 minuti Fernandez prova il raddoppio, prima fermato da Spina, poi il suo tiro a giro non si concretizza. La risposta del Santa Maria è affidata a Coulibaly, il quale di testa non trova la porta.

Poi ci prova Gassama, con lo stesso esito. Invece al 24' Caiazzo, con un tiro spettacolare trova la marcatura del raddoppio e di fatto condanna i giallorossi alla dodicesima sconfitta. I tentativi di Tedesco non fanno mutare il punteggio che premia i lucani i quali salgono a 28 in una quasi tranquilla posizione di metà graduatoria, invece è notte fonda per il Santa Maria che vede sempre più lontana la possibilità di agguantare la salvezza.