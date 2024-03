Paganese-Gelbison: l'obiettivo playoff è alla portata

Vigilia di derby casalingo per la Paganese, che attende per domani la Gelbison al Marcello Torre. Sfida contro una tra le deluse della stagione, ma assolutamente non da sottovalutare visto l'organico a disposizione dei vallesi. Lo sottolinea anche Ciro Coratella, attaccante azzurrostellato che scalpita per poter trovare spazio e gol in campo.

«Ormai per la salvezza matematica manca pochissimo e noi siamo pronti per fare il passo in più». Chiaro il riferimento alla possibilità di agganciare la zona playoff in questo rush finale di stagione, così come affermato in settimana anche dal direttore sportivo Guglielmo Accardi. «Il segreto delle nostre vittorie - spiega Coratella - è senza dubbio il gruppo e noi stiamo dimostrando che stiamo facendo bene proprio grazie a questo rapporto fraterno che si è creato tra noi calciatori».

Non manca un riferimento alla tifoseria: «Sono sicuro che domani troveremo ancora una curva pienissima e come al solito i tifosi ci potranno dare un grandissimo aiuto».

In campo mister Agovino non potrà contare sullo squalificato Orefice, oltre che sui lungodegenti Pinestro, Matarese e Giuseppe Esposito. In compenso, però, avrà di nuovo a disposizione Ianniello e Setola.