San Nicola la Strada, arrestati tre pusher sorpresi a spacciare alla rotonda

Continuano in maniera serrata i servizi antidroga dei carabinieri della Compagnia di Caserta nei pressi della villetta comunale di San Nicola la Strada. I carabinieri della locale stazione, nella tarda serata di ieri, hanno sorpreso e bloccato in largo rotonda tre gambiani di età compresa tra i 25 e i 31 anni, mentre stavano cedendo hashish ad alcuni avventori.

Il blitz dei carabinieri è scattato dopo pochi minuti di osservazione dei tre pusher: due facevano da vedetta e indirizzamento degli acquirenti.

Con velocità prendevano il denaro e cedevano le dosi di hashis. I pusher, però, non si erano accorti della presenza dei militari. Vistisi sorpresi, uno di loro ha cercato di scappare a piedi venendo però rincorso e bloccato dopo un centinaio di metri. Nella fuga ha lanciato sull'erba alcune banconote da 10 euro, ritenute provento dell’attività di spaccio. Sequestrati 6 grammi di droga.

Tutti e tre i fermati, già noti alle forze dell’ordine, sono stati accompagnati prima in caserma poi arrestati e condotti alla casa circondariale di Santa maria Capua Vetere. Dovranno rispondere di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Identificati anche tre giovani acquirenti, subito segnalati alla Prefettura di Caserta per le relative violazioni amministrative.