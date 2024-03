Paganese-Gelbison 1-1: Casiello risponde a Mancino

Termina in parità il derby tra Paganese e Gelbison. Punteggio finale di 1-1, con gli azzurrostellati che evidenziano un maggiore cinismo rispetto agli ospiti, che concretizzano ben poco rispetto alle azioni da gol costruite.

Bubas è il più attivo tra le fila rossoblu, ma non riesce a trovare la via della rete in diverse circostanze, a partire già dal 6'. Poco dopo il quarto d'ora, un po' a sorpresa, è la Paganese che sblocca il punteggio con Mancino. Il duello tra Bubas e Simone Esposito prosegue anche nei minuti successivi, con il portiere liguorino abile a sbarrare la porta al centravanti ex Cavese.

Iannone sfiora il raddoppio alla mezz'ora, poi al tramonto del primo tempo botta e risposta infruttuoso con Porzio e l'onnipresente Bubas.

A inizio ripresa la Paganese si proietta alla ricerca del colpo del ko, ma Casiello rimette le cose in pari al 3'. Il tema del match prosegue a suon di botta e risposta, con l'occasione migliore che capita ai vallesi a metà frazione, ma Simone Esposito è ancora una volta provvidenziale.

Solo nel recupero si rivede la Paganese con Mancino, ma il punteggio resta fermo sull'1-1 che non muove di molto la classifica delle due squadre. I ragazzi di Agovino mancano l'aggancio al trenino playoff, distante comunque soli 2 punti. La Gelbison continua invece a galleggiare a metà classifica, con un distacco di 5 punti sulla zona playout.