Nocerina-San Marzano: Zironelli in conferenza stampa chiede continuità

«Veniamo da una bella vittoria contro l'Ostiamare e dobbiamo continuare allo stesso modo anche per le prossime partite». Alla vigilia dell'ostico impegno esterno con la Nocerina, il San Marzano punta sui progressi evidenziati nelle ultime uscite per archiviare quanto prima il discorso salvezza e chiudere nel migliore dei modi la stagione.

Mister Zironelli ha sottolineato «coralità e compattezza viste in campo nelle partite precedenti e dovremmo confermarle anche per ridurre al minimo le pressioni sugli under che scenderanno in campo domani».

Senza i due portieri Cevers e Pareiko, impegnati con le rispettive Nazionali, il tecnico blaugrana ha attinto dalla formazione Juniores per completare l'elenco dei convocati in vista della partita in programma domani in anticipo allo stadio San Francesco.

Zironelli non si sbilancia analizzando le qualità della Nocerina, affermando che «sarà fondamentale confermare lo stesso atteggiamento visto nelle recenti gare. Abbiamo provato diverse cose ma sarà l'impatto a determinare l'esito della partita».

Tra i pali ci sarà l'esperto Feola, ex di turno insieme ai centrocampisti Uliano, Cuomo e Ziello. In settimana il tecnico blaugrana ha mescolato le carte, lasciando trapelare ben poco sulle scelte relative all'undici di partenza per l'impegno di domani.