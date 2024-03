Gelbison-Manfredonia, Erra in conferenza stampa: «Dobbiamo ritrovare la vittoria con l'aiuto dei tifosi»

La Gelbison prova a non finire nelle sabbie mobili della zona playout ma per farlo deve ritrovare la vittoria che ormai manca da oltre un mese e quest'aspetto ha fatto scivolare i cilentani nella graduatoria e portarli in una zona non proprio tranquilla. La sfida con il Manfredonia diventa una sorta di incrocio che non si può fallire per non essere risucchiati ulteriormente.

L'allenatore Erra, nella consueta conferenza stampa conosce l'importanza di questo confronto: «Sarà una partita delicata considerato che veniamo da una bruciante sconfitta.

Per noi dovrà essere l'occasione per ritrovare la vittoria che manca da troppo tempo. Mi attendo la riposta non solo caratteriale ma sarà necessario ottenere il risultato massimo. Come al solito cercheremo di imporre il nostro gioco per arrivare al successo. Di certo anche guardando la classifica sarà una sfida equilibrata, che però, dovremo fare nostra anche con l'aiuto dei tifosi, i quali spero colgano l'invito della società di accorrere al Vaudano visto che è previsto l'ingresso gratuito».

Per questo match Erra, dovrà rinunciare ancora a Lollo, infortunato, mentre tra i disponibili potrebbero essereci l'attaccante Croce e Sicurella, per quest'ultimo si deciderà solo all'immediata vigilia. La gara si gioca a Capaccio alle ore 14.30 arbitra Niccolai di Pistoia.