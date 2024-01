Entra in casa della ex compagna dalla finestra del bagno, 32enne in manette

Entra in casa della ex fidanzata dalla finestra del bagno, attivato codice rosso: giovane finisce agli arresti domiciliari. La misura cautelare è stata eseguita dai carabinieri della tenenza di Cava de' Tirreni, dietro richiesta della procura di Nocera Inferiore.

L'uomo, già sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna, ha violato la misura per introdursi all'interno dell'appartamento della donna. Da lì è partita una segnalazione ai carabinieri che hanno fermato il giovane, sottoponendo alla misura degli arresti domiciliari. Tra i due vi era già un precedente, con il ragazzo che era stato allontanato dal tribunale dei minorenni di Salerno.

La coppia ha infatti anche un figlio.

La donna, invece, da tempo alloggiava in una struttura protetta, a tutela delle persone vittime di violenza. Il 32enne rispondeva di maltrattamenti in famiglia, nell'indagine precedente, conclusa da qualche mese e per la quale rischia ora di finire sotto processo. Giorni fa ha violato il provvedimento del tribunale, che gli è costato l'arresto con l'accusa di violazione di domicilio.