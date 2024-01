Stalking all'amica della ex che l'aveva denunciato: polizia arresta 24enne

Pozzuoli. Stalking ai danni dell’amica della sua ex fidanzata che a sua volta lo aveva denunciato per atti persecutori, motivo per cui era da settimane sottoposto all’obbligo di dimora. Un puteolano di 24 anni è stato arrestato nella serata di ieri dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Ludovica Carpino - in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Napoli.

L’uomo, residente a Lucrino, nel giorno dell’Epifania si era reso responsabile di stalking ai danni dell’amica della sua ex fidanzata con minacce e atti persecutori tali da spingere la donna a denunciarlo.

Nella stessa giornata la giovane era stata anche vittima dell'incendio della sua auto nel Rione Toiano di Pozzuoli, episodio quest’ultimo sul quale sono in corso indagini da parte degli agenti per risalire all’autore e al movente del raid.

Dopo le formalità di rito il 24enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.