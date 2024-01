Il sostituto procuratore della Repubblica di Cassino Chiara D'Orefice ha concluso le indagini su quanto avvenne il 7 marzo scorso all'interno dell'albergo Nuova Suio a Castelforte dove venne assassinato il direttore della struttura Giovanni Fidaleo, 55 anni e ferita in modo gravissimo la guardia giurata Miriam Mignano, 30 anni di Castelforte. A distanza di dieci mesi sono stati definiti nei dettagli i capi d'accusa a carico del brigadiere dei Carabinieri di Teano Giuseppe Molinaro, 47 anni, per diverso tempo in servizio presso la stazione dell'Arma di Castelforte. Fu lui a fare fuoco quel giorno e per questo è tuttora recluso presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Sono quattro i capi d'imputazione formulati oggi dalla dottoressa D'Orefice al termine delle indagini. Molinaro è accusato innanzitutto di omicidio volontario per aver ucciso con 4 colpi d'arma da fuoco (3 all'addome ed al torace, uno sulla mascella destra) Giovanni Fidaleo. Il secondo capo d'imputazione è il tentato omicidio di Miriam Mignano, ferita gravemente all'addome e all'altezza del seno sinistro: aveva da poco interrotto un rapporto sentimentale con il brigadiere Molinaro. Che dovrà difendersi anche da altre due ipotesi accusatorie: il furto del telefono della donna e lo stalking di cui l'omicida si sarebbe reso protagonista non accettando la conclusione della sua relazione sentimentale.

Giuseppe Molinaro, rappresentato dall'avvocato Paolo Maria Di Napoli, ha ricevuto oggi l'avviso di conclusione delle indagini. Ora ha venti giorni di tempo per presentare una memoria difensiva o chiedere di essere interrogato dal pm. In più la difesa dell'ex brigadiere sta valutando l'ipotesi di affrontare il processo con il rito abbreviato condizionato però allo svolgimento di una perizia psichiatrica.