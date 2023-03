Carabiniere spara e uccide un uomo, ferisce una donna e poi si costituisce. Il dramma a Suio Terme

Una sparatoria a Suio Terme, la frazione di Castelforte al confine tra Lazio e Campania. Carabinieri, polizia e ambulanze del 118 sono partite alla volta del centro montano noto per i suoi stabilimenti termali. Secondo le prime informazioni, un carabiniere ha sparato uccidendo un uomo e ferendo gravemente una donna, ora ricoverata in codice rosso al Gemelli di Roma. Poi è fuggito per costituirsi successivamente a Capua, in provincia di Caserta, dove prestava servizio.

Carabiniere spara e uccide un uomo

La donna è rimasta ferita all'addome e al torace. La dinamica , i ruoli e il movente sono ancora da chiarire. I sanitari del 118 hanno chiesto l'intervento di una eliambulanza che è atterrata nel campo sportivo di Suio.

Sul posto è arrivato anche il sindaco di Castelforte, Angelo Pompeo: «Ho visto passare talmente tante auto delle forze dell'ordine che ho preso l'auto e sto andando a vedere» ha detto pochi minuti fa il primo cittadino.