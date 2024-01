Castel Volturno, infermiera aggredita al pronto soccorso di Pineta Grande

Un'infermiera è stata aggredita al Pronto Soccorso del Pineta Grande Hospital di Castel Volturno.

A darne notizia la stessa struttura, presidio sanitario per l'area domizio-flegrea, a cavallo tra Caserta e Napoli. L'episodio si è verificato in nottata intorno alle 2, quando l'infermiera ha invitato un paziente in cura al Pronto Soccorso a rientrare nell'ambulatorio per ulteriori accertamenti.

Il paziente, visibilmente agitato, ha reagito strattonando l'infermiera, procurandole una distorsione al braccio e facendola cadere a terra; il tutto davanti ai pazienti presenti, ai loro familiari e al personale in servizio, che tempestivamente hanno calmato il paziente e hanno soccorso l'infermiera aiutandola a rialzarsi per accompagnarla nell'ambulatorio ortopedico per farsi medicare.

Per la lavoratrice sono stati diagnosticati 7 giorni di prognosi a seguito di trauma contusivo distorsivo al polso e alla spalla sinistra. «L'episodio - si legge nella notta del Pineta Grande - si aggiunge a quelli degli ultimi giorni noti alla cronaca e richiama la necessità di ulteriori interventi nell'ottica di proteggere e permettere a medici, infermieri e a tutto il personale sanitario, di lavorare in piena sicurezza».