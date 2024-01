Dopo trent'anni a San Cipriano d'Aversa viene bandito un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento, a tempo indeterminato, di due agenti di polizia locale. Le prove preselettive inizieranno domani e si svolgeranno al santuario di Mia Madonna Mia Salvezza in via Don Salvatore Vitale, a cui seguirà una prova scritta e una orale, in data da stabilire. I partecipanti, con i requisiti richiesti, ammessi a sostenere le prove sono 170. Presidente di commissione è il magistrato Gianpaolo Guglielmo, affiancato dal segretario generale del comune di San Cipriano d'Aversa Anna Lisa Simone, dall'incaricata dell'area amministrativa Mariateresa Iodice e da Anastasia della Valle in veste di segretario verbalizzante.

APPROFONDIMENTI Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana Maltempo, crolla un albero in rione Cappiello a Caserta: tre auto colpite Mondragone, pietre contro i bus Air Campania

Una svolta, considerando che attualmente in carica ci sono solo 4 vigili, a cui si è aggiunto da pochi mesi un'unità a tempo determinato. «Era un atto dovuto - afferma il primo cittadino Vincenzo Caterino - stiamo creando le condizioni per poter lavorare nel miglior modo possibile così da offrire alla nostra comunità servizi più efficienti. Già qualche anno fa abbiamo provveduto, attraverso un concorso, all'assunzione del comandante e del vicecomandante. Sono procedure delicate e complicate che richiedono tempo, ma anche tanta volontà e determinazione. Non ci fermiamo mai e mai lo faremo sempre per il bene del nostro paese». Un'ottima notizia vista la grande carenza di vigili in molti Comuni dell'agro-aversano, sovraccaricati tra l'altro di responsabilità varie che talvolta non riescono a soddisfare.

Invece, qualcosa si muove e al Comune di San Cipriano d'Aversa arriva una risposta. E non è neanche l'unica. Infatti, è tempo di cambiamenti e di assunzioni visto che negli ultimi mesi sono stati assunti anche due nuovi tecnici, uno a tempo determinato e uno a tempo indeterminato, e due contabili. In questo modo si potrà contribuire a rafforzare e consolidare varie aree amministrative che potranno migliorare certamente, di conseguenza, la qualità dei vari servizi offerti ai cittadini. «È un motivo di grande orgoglio essere riusciti a mettere in atto questo incremento di personale - aggiunge il sindaco Caterino - ovviamente c'è ancora tanto da fare, ma l'importante è aver cominciato. Niente è facile, ma bisogna studiare le giuste strategie e attivarle con fermezza».