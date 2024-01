Sfiorato il 6 da 40 milioni al Superenalotto

Sfiorato il colpaccio da oltre 40 Milioni di euro ieri sera (venerdì 12 gennaio) al SuperEnalotto alla Ricevitoria Limone a Monteforte Irpino in Via Nazionale Alvanella, col Sistema da 5,95 a quota, denominato " LoZen" .

Realizzati due 5 per un totale di 52.305,92 euro.

Il sistemone è stato sviluppato dal ricevitore Luigi e due clienti appassionati e viene giocato in collaborazione con la bacheca dei sistemi Sisal.

La speranza del titolare e della moglie Rossella è che magari in futuro si possa centrare finalmente il tanto sperato 6, così da dare un po' di serenità economica a tante famiglie.