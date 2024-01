Si sente male e il 118 lo porta al pronto soccorso, trovato con la droga

Arriva al pronto soccorso dell’ospedale Moscati per essere curato a causa delle conseguenze per l'assunzione di droga, la polizia lo trova in possesso di sostanze stupefacenti.

A segnalare la situazione agli agenti il personale sanitario, in considerazione dello stato di agitazione dell’uomo.

L’uomo, un 40enne, era arrivato nel nosocomio a bordo di un’ambulanza. Controllato dagli agenti è stato trovato in possesso di due bustine di cellophane contenenti 3,5 grammi di droga.

E' stata prontamente informata la Procura della Repubblica di Avellino e la Squadra Mobile che sta procedendo agli ulteriori riscontri di polizia giudiziaria.