A Lioni arriva “Letteratura per ragazzi di tutte le età”: il festival di lettura

Il Festival “Letteratura per ragazzi di tutte le età” è realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura, dall’associazione Atacama aps.

È il momento conclusivo di un percorso di formazione sull’educazione alla lettura che ha coinvolto 30 insegnanti della provincia di Avellino, con il progetto “Letteratura per ragazzi di tutte le età”, vincitore del Bando “Educare alla lettura” del Centro per il libro e la lettura.

Il progetto è ideato e diretto da Chiara Cavallaro, progettista culturale, formatrice e già direttrice di “Classe di lettori” , iniziativa internazionale di promozione della lettura nelle scuole.

Il Festival ospiterà numerosi scrittori di libri per ragazzi, editori, formatori e studiosi, per offrire ai giovani lettori e anche ad un pubblico adulto un’eccezionale occasione di confronto, dialogo e incontro.

Due giorni per le scuole e per gli appassionati, curiosi, professionisti del settore, con eventi gratuiti, riservati alle classi ed aperti al pubblico, fino ad esaurimento posti, all’interno della struttura del Multisala Cinema Nuovo che, per l’occasione, diventerà la sede del Festival.

L’appuntamento è per il 29 e 30 aprile 2024 a Lioni.