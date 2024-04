Si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione del Consorzio dei servizi sociali del Vallo Lauro e del Baianese Ambito A6. Rieletto alla presidenza il sindaco di Pago Vallo Lauro, Antonio Mercogliano.

Nella compagine entrano il vicesindaco di Lauro, Giuseppe Graziano, quello di Mugnano del Cardinale, Carmelina Sanseverino, la consigliera comunale di Quadrelle, Paola Napolitano e Marco Santo Alaia, già sindaco di Sperone e consigliere di amministrazione uscente. Il Cda, nella prima seduta, ha proceduto all'approvazione dello schema di bilancio di previsione e discusso delle linee programmatiche per il futuro dell'ente, in continuità con il lavoro svolto nel corso del precedente triennio.

In apertura dei lavori, il presidente Mercogliano ha ringraziato «per il prezioso e fattivo contributo offerto all'ente in questi anni, l'ingegnere Sergio Florio, il consigliere comunale di Mugnano del Cardinale, Giovanni Valentino e il sindaco di Quadrelle, Simone Rozza».

Ha preso il via, dunque, il nuovo corso del Consorzio per i Servizi sociali Ambito A6. Si dice soddisfatto il numero uno, Antonio Mercogliano. «La rielezione rappresenta un grande risultato politico-amministrativo commenta il presidente, riconfermato al timone del consorzio -, dal momento che c'è stato un largo consenso nei comuni del Vallo di Lauro e del Baianese, con nove voti favorevoli e solo tre comuni astenuti Avella, Baiano e Mugnano del Cardinale».

Poi non risparmia qualche stoccata.

«Quanti nel Vallo di Lauro e nel Baianese, prima e dopo la mia rielezione, hanno preferito fare le solite guerre contro la persona, hanno ricevuto una risposta larga e sonora in assemblea dei sindaci. Il successo sottolinea Mercogliano è figlio di intese territoriali tra i comuni dell'Ambito. Intese solide, trasparenti e, soprattutto, funzionali alla crescita del Consorzio ed al miglioramento dei servizi. Il Consiglio di amministrazione che si è insediato qualche giorno fa tiene ad evidenziare il rieletto presidente - abbraccia e rappresenta, com'è giusto che sia, tutti i territori dell'Ambito ed è bilanciato nell'ottica della maggiore interazione possibile delle due aree geografiche. Per la mia persona e per quanti mi hanno sostenuto anche un attestato di stima per quanto è stato fatto nel corso del primo mandato».

Anche Giuseppe Graziano, vicesindaco di Lauro e consigliere provinciale, si mostra «molto soddisfatto sia per l'unione del Vallo (come accaduto per l'elezione nel parlamentino di Palazzo Caracciolo), sia per il consenso di buona parte dei Comuni del Baianese». «Abbiamo dimostrato riprende Graziano che l'interesse del territorio va oltre le bandiere politiche e le logiche personalistiche. Mi auguro che in futuro ci possa essere una totale convergenza per la risoluzione dei problemi».

Da Graziano, dunque, l'auspicio che si possa proseguire il cammino tutti insieme, al netto delle casacche di partito. E aggiunge: «Ringrazio il presidente per la nomina e i sindaci del Vallo che hanno trovato piena convergenza sul mio nome come loro rappresentante nel Consiglio di amministrazione. Come sempre cercherò di dare il mio meglio con spirito di servizio e abnegazione», conclude il vicesindaco di Lauro. La compagine del nuovo Cda è già all'opera per lavorare a favore di chi vive situazioni di disagio nelle comunità del Mandamento e del Vallo Lauro. Il gruppo ha già definito una serie di priorità del proprio piano di lavoro da portare avanti, così come emerso nel corso della riunione di debutto della compagine di vertice del consorzio.



G. G.