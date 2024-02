«Chi ha vinto? Sono quasi certo che sia un lavoratore che frequenta le nostre zone. Ma finora non si è fatto vivo», dice Gennaro Lauri, che è il titolare di Link Cafè, il bar-ricevitoria-tavola calda di Domicella, dove sono stati vinti cinque milioni di euro con un biglietto gratta e vinci "Nuovo Cento X". L'attività commerciale si trova nella zona industriale del paese, lungo una via di passaggio.

«Difficile che sia uno del paese. Io me lo auguro. Ma qui ci conosciamo tutti e qualcosa avremmo capito», riprende Lauri. Che aggiunge:

«Sono ovviamente molto felice che questa somma così importante sia stata ottenuta nella mia attività. Questo mi inorgoglisce. Difficile capire chi possa avere acquistato il biglietto fortunato. Alla casa ci alterniamo in tre: io, mia moglie e un collaboratore. Impossibile tracciare un identikit».

Il bar-ricevitoria è molto frequentato da camionisti, autisti per la consegna di merci e da chi si reca al forno crematorio. «Sospetto che sia qualcuno di loro sottolinea Gennaro Lauri Comunque un lavoratore. E questo mi fa piacere ancora di più. In ogni caso, il giocatore che acquista biglietti da venti euro non è colui che gratta mentre beve il caffè. Prende il tagliando e va via per tentare la fortuna in un posto isolato. Questo rende ancora più complicato risalire all'identità del fortunato, a cui auguro ogni bene».

Il proprietario di Life Cafè di Domicella ha saputo della straordinaria vincita da un cliente. «Aveva visitato il sito internet di Lottomatica, scoprendo la notizia rivela Si è precipitato da noi per informarci. Ma come, non sapete nulla?' A quel punto, ho contattato Lottomatica che mi ha confermato". Così è esplosa la festa, proseguita per l'intera giornata di ieri. Numerose le persone che hanno fatto tappa nell'attività commerciale della zona industriale del comune del Vallo Lauro, che confina con la provincia di Napoli. In molti hanno voluto brindare al regalo della dea bendata che ha voluto proprio bene al fortunato vincitore: la probabilità di grattare il tagliando da cinque milioni di euro è una ogni 10.080.000,00 biglietti (sì, una su dieci milioni e ottantamila biglietti). Insomma, un bacio davvero grande dalla dea bendata. Anche Piero, collaboratore della ricevitoria, non riesce ancora a crederci: «Mai avrei immaginato una cosa del genere. Siamo felicissimi. Una grande soddisfazione per questa attività commerciale».

«Siamo primi anche sui Gratta e Vinci evidenzia il sindaco di Domicella, Antonio Corbisiero, esaltando la sua comunità - Voglio congratularmi con il vincitore e augurargli tutto il meglio per il futuro, sperando che faccia buon uso di questa importante somma di denaro investendone una parte, magari per creare lavoro».

«Quello che conta è che sia una persona di Domicella», sottolinea Enzo. «Prendi i soldi e scappa: questo il mio consiglio. Io così avrei fatto. Altrimenti, tra amici e parenti cinque milioni sarebbero subito volati via», ammette senza peli sulla lingua Franco. E Trifone aggiunge: «Se qualcuno a Domicella compra qualche auto nuova o sparisce dalla circolazione, allora c'è da sospettare».

Ma Gennaro Lauri è quasi convinto che sia qualcuno di passaggio ad aver avuto la fortuna dalla sua parte. «Sarà passato da noi, avrà preso il biglietto ed è andato via. Chissà si chiede quando lo ha acquistato? Può darsi anche quindici giorni fa. E questo rende ancora più complicato capire».

Intanto, nel bar-ricevitoria si brinda con tante persone felici (qualcuna anche invidiosa) per un gruzzoletto che sicuramente ha messo le cose a posto in una famiglia, consentendo di avverare i sogni di una casa bella, di un viaggio che sembrava impossibile o di chiudere la partita relativa a qualche debito.