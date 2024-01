Raid nelle case, visori notturni ai carabinieri per stanare i ladri

Carabinieri alla caccia dei ladri anche con i visori notturni.

Per contrastare il fenomeno dei furti nelle case, che sta generando apprensione in Irpinia, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, in linea con le direttive del prefetto Paola Spena, hanno potenziato l’attività di controllo del territorio, sia nelle ore diurne che notturne.

Dall’analisi dei furti registrati in quest’ultimo periodo, è stato attivato un dispositivo di controllo che prevede (oltre ai servizi di vigilanza nei pressi dei caselli autostradali, posti di blocco sulle principali arterie, nonché posti di controllo e vigilanza dinamica con militari sia in divisa che in borghese, tanto nei centri urbani quanto nelle aree più sensibili al fenomeno dei furti) l’utilizzo di dispositivi tecnologici, come il visore notturno che consente di vedere anche in condizioni di scarsa illuminazione o al buio completo.