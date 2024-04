Ancora aggressione nelle carceri irpine. Un agente in servizio presso la casa circondariale di Avellino è stato aggredito da un detenuto con problemi psichici. L'episodio è avvenuto nel reparto di infermeria. L'agente è stato colpito con un pugno al volto. È stato soccorso dai suoi colleghi. Ha rimediato sei giorni di prognosi. A divulgare la notizia il responsabile della segreteria della Uilpa Avellino, Raffaele Troise.

«La gestione dei detenuti con problemi di natura psichiatrica – afferma Troise – è un’annosa problematica che mina ulteriormente un carcere come quello di Avellino, già fortemente provato dai quotidiani eventi critici che non trovano risoluzione e rendono la mole di lavoro un macigno che pesa sulle spalle di ogni singolo agente. Bisogna incrementare le figure professionali specializzate per la gestione adatta di queste situazioni e degli organici dei poliziotti che si occupano nel contempo di garantire ordine e sicurezza in carcere», conclude Troise.