Avellino, il sindaco Festa in Municipio per protocollare le dimissioni

Una mattinata in Comune per Gianluca Festa, sindaco dimissionario di Avellino. Presumibilmente la visita si è svolta per raccogliere i propri effetti personali dall'ufficio e per protocollare le dimissioni.

Il sindaco ieri sera aveva annunciato le sue dimissioni a seguito delle indagini della Procura sulla vicenda degli appalti comunali. Per lui gravi accuse: associazione a delinquere e turbativa d'asta.

Il consigliere regionale Livio Petitto testimonia il momento: «Gianluca Festa mi aveva informato già da qualche giorno della volontà di rassegnare le dimissioni da sindaco di Avellino. Una decisione molto sofferta che rispetto e condivido, seppur con rammarico e non poco sconcerto per il giustizialismo di qualche tifoso politico, piuttosto che parte della stampa, se tale si può definire. Le dimissioni di Gianluca rappresentano un grande atto di responsabilità verso la città, in un momento in cui la Magistratura legittimamente sta facendo il suo lavoro e chiarirà ogni aspetto al vaglio delle indagini».