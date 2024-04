«Io immaginavo che 100 lire me la davate a prescindere». Le richieste dell'ex sindaco impegnato a reperire fondi da destinare alla manifestazione Eurochocolate, insieme ad Eugenio Guarducci della GioForm (non indagato) si facevano sempre più insistenti, soprattutto con la City Green Light. Ma non tutti gli imprenditori contattati dall'ex sindaco hanno accettato le sue proposte. Tra coloro che hanno rispedito al mittente la richiesta, Giuseppe Violante della City Green Light srl. Nonostante i continui tentativi posti in essere dall'ex sindaco di «aver al suo fianco la City Light» per una sponsorizzazione per Eurocholate, il manager ricorda al pubblico ufficiale che in questo modo si violano le norme che regolano le sponsorizzazioni.

Incalzato dall'ex sindaco il manager inflessibile precisa di voler approfondire prima il quadro normativo di riferimento e successivamente prendere delle decisioni in merito. Intanto nelle conversazioni successive tra il manager e l'ex primo cittadino, dinanzi alla ritrosia e alle perplessità di Violante, Festa minimizza e gli precisa i dettagli dell'operazione. L'ex sindaco incalza il manager che vistosi alle strette ipotizza di poter sponsorizzare una cifra minima, 5mila euro. A quel punto il sindaco replica che si tratta di Eurochocolate e non di una sagra di paese e tenta di alzare il tiro, fino a 10mila euro. «I piccoli non li prendiamo».

Ma il manager di City Green è fermo e per nulla convinto. Ritrosia che l'ex sindaco riferisce anche al patron di Eurocholate, Guarducci dicendo di essere stupito di questo comportamento, ma che avrebbe provato di nuovo ad alzare il tiro per recuperare delle somme per la riuscita della manifestazione. L'ex sindaco dopo aver fatto ulteriori conteggi e rassicurato Guarducci che il comune avrebbe coperto l'intero costo della manifestazione anche in caso di sponsorizzazioni insufficienti. «In ogni caso City Light lunedì deve venire in comune e riprovo». Quando il manager di City Green Light, Giuseppe Violante arriva in comune l'ex primo cittadino affronta di nuovo l'argomento sponsorizzazione. Festa reitera la richiesta di denaro a Violante, quantificandola con il medesimo importo del servizio che ha intenzione di affidargli nell'ambito della manifestazione di febbraio.

«Mi devi dare la sponsorizzazione ed ancora: la stessa cifrapoi io te la pago». Violante messo alle strette prende tempo. Fa perfino riferimento ad un procedimento penale che avrebbe coinvolto un capo area della City Green Light srl, operante a Trapani in relazione ad una vicenda analoga. Violante spiega che si tratta di una serie di sponsorizzazioni concesse in maniera pulita e lecita dal capoarea, richieste da un assessore, successivamente arrestato. Gli inquirenti però hanno collegato una dazione di denaro con il project financing.

Una notizia data anche al Tg e che crea difficoltà nel manager Violante. Quest'ultimo per scoraggiare definitivamente l'ex sindaco dalle continue richieste precisa che il tutto è stato smascherato con le intercettazioni effettuate dagli inquirenti. Ma l'ex sindaco insiste nella richiesta e afferma «vedi di arrivare a quella soglia» dopo aver elencato tutti i partners che hanno già contribuito con sponsor anche cospicui, fino ad arrivare a 100mila euro. Ma Violante resta fermo sulle sue posizioni fino alla fine. Gli inquirenti contestano a Festa, il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità nella forma tentata. Infatti dagli atti acquisiti dagli inquirenti, durante i vari blitz negli uffici comunali non sono emerse fatture emesse dalla società che gestisce la manifestazione Eurochocolate a favore di City Green Light. La società ribadisce: «La ferma condotta tenuta dovrebbe essere la normalità e non l'eccezione».