Torna l'allarme sulla sicurezza del trasporto pubblico su gomma lungo il litorale casertano e l'agro aversano. L'altra sera un autobus della concessionaria regionale Air Campania in servizio sulla linea Aversa-Mondragone è stata fatto oggetto di un lancio di pietre mentre transitava in viale Europa ad Aversa. L'episodio si è registrato intorno alle 18. Fortunatamente, non si sono registrati feriti tra i passeggeri del mezzo pubblico. Incolume anche l'autista, ma è comprensibilmente spaventato. L'autobus ha riportato però danni e due vetri laterali sono andati in frantumi. Gli autori del gesto vandalico sono ancora ignoti ma le forze dell'ordine sono al lavoro per arrivare alla loro identificazione. È la terza volta nello spazio di pochi mesi che un mezzo di Air Campania della tratta Aversa-Mondragone è fatto oggetto di episodi simili e sempre nella stessa zona. Gli altri due precedenti risalgono alle sere del 2 novembre e del 4 dicembre dell'anno appena trascorso. «Anche questa volta non ci sono stati feriti, ma poteva andare molto peggio all'autista e a qualche passeggero», afferma Roberto Ascione del coordinamento provinciale di Napoli Usb Lavoro Privato. Ed è proprio lui a rilanciare l'allarme sulla sicurezza del servizio di trasporto su gomma e sulla mancata adozione di misure di prevenzione a difesa degli operatori e dei viaggiatori.

«È incredibile come, nonostante le nostre continue denunce sulla necessità di intensificare i controlli del territorio, soprattutto in dati orari ed in alcune zone, non si prendano provvedimenti concreti continuando a lasciare libero arbitrio a vandali che mettono costantemente a rischio la sicurezza di lavoratori e passeggeri. Su quella tratta già nei mesi scorsi - continua Ascione - abbiamo denunciato dei lanci di pietre da parte di ignoti, con conseguenti danni per i mezzi aziendali, ma nessuna soluzione è stata adottata dall'azienda».

«Air Campania deve accelerare - è la proposta di Ascione - l'attivazione delle telecamere a bordo dei mezzi, ma allo stesso tempo deve pretendere che i Comuni interessati ad alcune tratte a rischio intensifichino il presidio del territorio, la tutela del personale front line e dei passeggeri». I rischi sono tanti anche perché se un sasso di quelle dimensioni colpisse qualcuno ci si potrebbe trovare dinanzi a qualcosa di più grave di un atto vandalico.