Buone notizie per la mobilità dei docenti: a disposizione circa 800 posti. L'ambito territoriale di Caserta ha pubblicato le sedi disponibili per le scuole di ogni ordine e grado, prima degli esiti delle operazioni di trasferimento. Nella nota del dirigente, Monica Matano, viene chiarito che le disponibilità delle sedi vacanti si riferiscono alla data di chiusura delle operazioni di determinazione dell'organico di diritto per l'anno scolastico 2024/25. I posti disponibili, prima delle operazioni di mobilità per il personale docente, sono 847, di cui 98 riguardano la scuola dell'infanzia, 277 la primaria, 203 la secondaria di primo grado e 269 la secondaria di secondo grado.

APPROFONDIMENTI Ostia, insegnante aggredita dalla moglie di esponente del clan Costituzione, mille studenti a lezione di eguaglianza Napoli, arriva il meeting eTwinning

Per l'infanzia tra le scuole ad avere il maggior numero di disponibilità c'è il plesso dell'istituto comprensivo di Alife (5 posti), il plesso dell'istituto Aldo Moro di Marcianise (5), il plesso di Carinola-Falciano del Massico (4), il plesso Spirito Santo della direzione didattica 1 di Casal di Principe (3), il plesso dell'istituto Lucilio di Sessa Aurunca (3). Per la scuola primaria, il primato delle disponibilità spetta all'istituto De Fonseca di Villa Literno (6 posti), alla primaria di Frignano (6), a Teano centro Garibaldi direzione didattica 1 (6). A seguire la primaria di San Leucio di Caserta (5 disponibilità), Foscolo di Cancello e Arnone (5), Arienzo centro (5), terzo Circolo di Caserta (5), Matilde Serao di Cellole centro (5).

Per la secondaria di primo grado, invece, il maggior numero di posti spetta alla Stanzione di Orta di Atella con 11 posti: 6 per A022, italiano; 2 per sostegno AD00; 1 per AB25, inglese; 1 per AA25, francese; 1 per A001, arte e immagine. Segue il plesso Croce di Casal di Principe con 9 posti: 5 per la classe di concorso A022, italiano; 2 per A028, matematica e scienze; 1 per la AA25, francese e 1 AD00, sostegno. Alla media Beethoven di Casaluce 6 posti: 4 su sostegno, AD00; 1 per A028, matematica e scienze e 1 per francese, AA25.

Per le secondarie superiori di secondo grado, la scuola con il maggior numero di posti disponibilità, tra cattedre interne ed esterne, è l'Istituto Falco di Capua con 14 posti: 1 per A012, italiano; 1 su A020, fisica; 1 su A034, chimica; 1 su A044 , tecnologie tessili; 1 su AB24, inglese; 1 su B018, abbigliamento e moda; 2 su A048, scienze motorie; 1 su A046, scienze giuridiche ed economiche; 1 su A051, tecnologia agraria; 1 su AD01, sostegno; 1 su B009, laboratorio tecnologie aeronautiche; 1 su A026, matematica e 1 su B017, laboratorio meccanica.

Da segnalare, infine, la disponibilità di tanti posti nelle scuole di Caserta capoluogo. Di seguito le scuole, con il numero dei posti e le relative classi di concorso: liceo scientifico Diaz 6 posti disponibili, di cui 3 per la classe di concorso A027 (matematica e fisica), 1 per A050 (scienze naturali), 1 per AD01, sostegno. Liceo artistico di San Leucio 8 posti: 3 per sostegno, 1 per A007 (discipline audiovisive), 1 per A012 (italiano), 2 per A009 (discipline grafiche), 1 per A048 (scienze motorie). Liceo Manzoni 5 posti: 3 per A027 (matematica e fisica), 1 per A046 (scienze giuridico economiche), 1 per BA02, conversazione lingua francese. Istituto secondario superiore Giordani, 4 posti: 1 per la classe di concorso A042 (meccanica), 2 per sostegno, 1 per B015 (laboratorio di elettronica).

Istituto tecnico Buonarroti, 5 posti: 1 per sostegno, 1 per A026 (matematica); 1 per A037 (costruzioni); 2 per A048 (scienze motorie). Liceo Giannone, 4 posti: 1 per A011 (italiano e latino); 1 per A013 (latino e greco); 2 per A019 (storia e filosofia). Istituto Mattei, 4 posti: 1 per A026 (matematica); 1 per A027 (matematica e fisica); 1 per A045 (scienze economico aziendali); 1 per B016 (laboratorio informatica). Istituto tecnico economico Liceo musicale Terra di Lavoro, 9 posti: 1 per A012 (italiano), 1 per A046 (scienze giuridico-economiche), 1 per A041 (informatica), 1 per A021 (geografia), 1 per A048 (scienze motorie), 4 per sostegno.