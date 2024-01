Maltempo, crolla un albero in rione Cappiello a Caserta: tre auto colpite

Un altro albero è crollato a terra, stavolta nel rione Cappiello a Caserta. Per fortuna, non c’erano residenti in transito nel piazzale interno che affaccia su via Raffaello, proprio di fronte la chiesa del Buon Pastore. Tre, però, risultano le auto colpite in pieno dal tronco e dai rami che sono stati tagliati dagli uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco prontamente arrivati sul posto dove sono stati impegnati insieme agli agenti della Polizia Municipale e ai volontari del nucleo comunale di Protezione Civile.