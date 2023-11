Con la tregua offerta dal maltempo, la giornata di ieri è stata l'occasione per valutare i danni arrecati dalla pioggia al manto stradale del capoluogo. La situazione più complicata è quella di viale Ellittico dove i rattoppi realizzati una settimana fa sono completamente saltati. Crateri e voragini che costituiscono un potenziale pericolo per i veicoli in transito. A causa della maxi voragine, che si trova prima del sottopassaggio che conduce a viale Carlo III, gli automobilisti sono costretti a procedere a passo d'uomo o a brusche sterzate per evitarle o attraversarle senza danno con ripercussioni sulla mobilità dell'area. La tenuta dei rattoppi, però, è stata messa a dura prova anche in via Eleuterio Ruggiero dove, nel tratto tra via Ruta e via Cappuccini, sono numerose le buche che si sono riaperte o che si stanno riaprendo dopo gli acquazzoni degli scorsi giorni. Situazione simile si registra anche in via Caduti sul Lavoro, dopo i rattoppi stanno sprofondando in nuovi avvallamenti, e, a macchia di leopardo, anche nelle altre strade interessate dai recenti lavori. La pioggia, però, non ha colpito solo le buche rattoppate ma ne ha allargate, o aperte, anche di nuove.

APPROFONDIMENTI Catturato il ras Piscitelli scoperto in un casolare Clima, monitoraggio e prevenzione: allestite tre stazioni meteo a San Nicola la Strada «Nessun aiuto dalla camorra», assolto il sindaco-chirurgo Antropoli

I rigonfiamenti che caratterizzavano il nuovo asfalto del tratto tuorese di via Marchesiello rifatto in estate (le segnalazioni del Mattino risalgono già a settembre) si sono spaccati e le fratture rischiano di peggiorare con la nuova allerta meteo che durerà dalle 8 alle 20 di oggi. Allo stesso modo anche nelle altre frazioni si registrano problemi e, dopo Ercole, l'allarme arriva da Garzano dove, in via San Rocco, si registra una situazione di completo dissesto stradale con voragini, avvallamenti e buche che si sono moltiplicate.

Della situazione ne ha discusso ieri mattina in seconda commissione Lavori Pubblici anche il consigliere di minoranza Donato Aspromonte, del gruppo "Prima Caserta". «Continuo a ritenere fondamentale - dice - il ripristino del nucleo di primo intervento comunale per garantire che tutte le strade della città, anche quelle prive degli stalli per la sosta in cui opera K-City, possano essere messe in sicurezza dalle buche.

Da eletto sono deluso per questa esperienza, non si riesce a incidere in alcun modo sui problemi concreti della città. Il problema che ho segnalato anche ai colleghi è quello dei tempi lunghi che passano tra le nostre segnalazioni e gli interventi, ritardo dovuto alle lungaggini burocratiche e ai passaggi di carte tra gli uffici che prolungano l'attesa dei cittadini anche in caso di spese per somma urgenza. Se non si riesce ad accelerare le pratiche si garantisca almeno la messa in sicurezza». L'amministrazione ha già deciso come rispondere all'emergenza rappresentata dal dissesto stradale: con l'approvazione in giunta degli accordi quadro per le manutenzioni che gli uffici dovranno assegnare alle ditte interessate. Una scelta sostenuta da tutte le forze di maggioranza. In attesa delle gare d'appalto per l'assegnazione dei project si procederà con le operazioni di messa in sicurezza di K City (ferme in queste ore a causa dell'annunciata pioggia) e con il piano asfalti già in esecuzione. Negli ultimi due giorni, come annunciato dall'assessore Massimiliano Marzo, gli operai sono stati impegnati in tre strade: via Patturelli e via Santorio, in centro, e via Cimarosa al Parco Cerasole dove è in corso il rifacimento del manto. «Gli impegni assunti li rispettiamo sempre. La politica delle chiacchiere - ha ribadito l'assessore ai Lavori Pubblici - non ci appartiene».