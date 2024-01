Attimi di paura intorno alle 13 di ieri lungo via Piave, dove un furgone Peugeot, adibito alla consegna di pacchi e merci, ha preso improvvisamente fuoco. Il tutto si è consumato lungo la provinciale che da Telese Terme raggiunge poi il vicino Comune di Faicchio. Sono bastati pochi attimi al fumo prima e alle fiamme poi, per avvolgere il vano motore e l'abitacolo del mezzo. A fare paura, la vicinanza del furgone ad un distributore di carburante dove il mezzo era stato posizionato durante la consegna di alcuni pacchi.

Solo spavento anche per gli abitanti di due palazzine attigue al luogo dell'incendio in cui vivono diverse famiglie e insiste anche un'attività commerciale. Viste le fiamme e il fumo in diversi si sono riversati in strada. Per fortuna però, né le fiamme e né il fumo hanno intaccato le strutture adiacenti. Elevata e nera la colonna di fumo che si è propagata e nitidi anche alcuni scoppettii - dovuti probabilmente alla rottura dei vetri - che ha richiamato in strada, preoccupati, numerosi cittadini.

Immediato l'allarme e tempestivo l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme. I caschi rossi, intervenuti con una campagnola ed un'autobotte, hanno immediatamente messo in sicurezza tutta l'area e spento il rogo che ha distrutto il mezzo. Sul posto anche i carabinieri della locale Stazione, i militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cerreto Sannita e gli agenti della polizia di Stato del Commissariato di Telese Terme che hanno coadiuvato i colleghi dell'arma nel deviare il flusso di veicoli che in quel momento affollavano l'arteria. Traffico, che vista l'ora di punta, risultava abbastanza intenso e che è stato deviato lungo il corso principale di San Salvatore Telesino che scorre parallelamente alla provinciale.

Restano tutte da capire le cause che hanno portato al rogo che ha distrutto il mezzo di proprietà di una ditta dedita, come detto, alla distribuzione merci. Secondo una prima e sommaria ricostruzione il furgone era stato lasciato in sosta nei pressi del distributore mentre chi era alla guida consegnava i pacchi ad alcuni clienti. Al momento non si esclude nessuna ipotesi ma sembrerebbe probabile un malfunzionamento o un guasto elettrico. Non ci sono feriti, anche perché al momento del rogo gli occupanti del furgone erano occupati nelle consegne. La situazione alla fine è tornata alla normalità subito dopo lo spegnimento del mezzo e l'arteria è stata invece riaperta al traffico veicolare in poco meno di un'ora, al termine delle operazioni.