Sarà realizzata una nuova rotatoria sulla statale Appia, all'altezza di contrada Epitaffio. L'obiettivo è decongestionare il traffico che su quell'arteria, soprattutto in prossimità dell'ingresso in città, nel tratto che va appunto da Epitaffio fino a San Vito, è sempre sostenuto e in alcuni orari particolarmente critico, con lunghe ed estenuanti code.

I lavori partiranno presto, probabilmente entro marzo, visto che il complesso iter legato a richieste, grafici e relative autorizzazioni dal punto di vista tecnico-legale è stato già ultimato. Il progetto prevede l'eliminazione del semaforo ubicato all'altezza del bivio per Castelpoto, dove specialmente al mattino si creano ingorghi e rallentamenti sia in direzione del centro che in uscita, alla luce degli arrivi o delle partenze di lavoratori pendolari. Al posto dell'impianto, come avvenuto per regolamentare la circolazione delle auto all'incrocio di via Nenni con via Vetrone e anche per la strada che conduce al centro commerciale Buonvento, ci sarà un'ampia rotatoria. Sono stati proprio i soddisfacenti risultati ottenuti con questo nuovo dispositivo a spingere i tecnici dell'ufficio opere pubbliche e del traffico a studiare l'escamotage per «alleggerire» il traffico in quel perimetro, che da anni genera disagi e che, di fatto, innesca proteste e appelli da parte di automobilisti e residenti.

«Con l'approvazione da parte della giunta comunale, presieduta dal sindaco Mastella dice l'assessore alle opere pubbliche Mario Pasquariello , del progetto esecutivo per la realizzazione di una rotatoria sulla statale 7, meglio nota come Appia, è stato effettuato un passaggio decisivo per concretizzare questa novità. Con la nuova rotatoria sulla strada che collega Benevento alla valle Caudina e a Napoli di sicuro ci sarà un decongestionamento del traffico, accorciando i tempi di percorrenza per automobilisti e pendolari in entrata e in uscita dalla città. Altro fatto non trascurabile è che l'intervento non graverà sulle casse comunali, ma sarà realizzato a cura e a carico dell'Eav, sotto la supervisione, però, del settore tecnico comunale. Abbiamo stipulato un'apposita convenzione con l'ente, con il quale abbiamo rapporti di collaborazione e che mira ad alleggerire il traffico nell'area, anche perché percorsa quotidianamente da propri pullman di linea, ma soprattutto a eliminare uno dei passaggi a livello esistenti nella zona».

L'opera in questione contribuirà anche al cambiamento in atto in tutta la zona Epitaffio. Proprio nelle scorse settimane, infatti, hanno preso il via anche i lavori per la realizzazione dell'ultimo tratto di marciapiedi dopo che i sondaggi archeologici compiuti per conto della Soprintendenza belle arti e paesaggio hanno dato esito negativo. In questo modo, tutta la contrada avrà percorsi pedonali che inizieranno proprio dall'incrocio con Castelpoto e arrivano fino alla storica fontana ubicata al bivio per Apollosa. Contestualmente sarà realizzata anche la rete di sottoservizi, ponendo fine a una questione vecchia di decenni che garantisce sicurezza al transito pedonale. La conclusione è prevista nell'arco di pochi mesi.

Infine, per quanto concerne la sistemazione delle strade, lo stesso Pasquariello ha annunciato anche la definizione dell'accordo con Terna: «La società provvederà al rifacimento del manto stradale di contrada La Francesca e delle stradine circostanti, le cui condizioni sono veramente disastrose. Per l'effettuazione di questi lavori è stata stanziata, anche in base a preventivi e relazioni di tecnici specializzati, la somma di 94mila euro. Anche in questo caso, abbiamo siglato una convenzione abbastanza vantaggiosa e che non comporta alcun onere per l'amministrazione comunale».