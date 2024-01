Cultura, calendario unico degli eventi: Comune pubblica il bando

L'assessore al Turismo Attilio Cappa rende noto che è stato pubblicato l'avviso pubblico per la calendarizzazione degli eventi con finalità culturali e turistiche da inserire nell'Agenda della Cultura e del Turismo della città di Benevento sul portale web del turismo.

L'avviso, integralmente consultabile sul sito dell'Ente, è rivolto a operatori economici e sociali, comitati e consorzi per la promozione di prodotti del territorio, aziende per la promozione turistica, enti pubblici e privati e soggetti equiparati, enti, comitati e associazioni, anche privi di personalità giuridica, che svolgano attività sportiva a carattere dilettantistico, federazioni sportive.

I soggetti interessati dovranno far pervenire istanza entro le ore 12 del 16 febbraio 2024, utilizzando il modello allegato all'avviso. «Un'ottima occasione- commenta l'assessore al Turismo Cappa - per rendere omogenea l'offerta di eventi in città, evitare sovrapposizioni cronologiche e promuovere la vasta e multiforme gamma di possibilità che la città offre ai turisti durante l'anno.

Auspico che gli operatori rispondano numerosi: con il portale del turismo e l'Agenda della Cultura e del Turismo offriamo agli operatori una leva di promozione e marketing territoriale preziosa. La partecipazione consente la riduzione del Cup (Canone unico patrimoniale)».