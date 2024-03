Al Bif&st vince Napoli con Antonio Folletto miglior attore per «Sottocoperta»

Il desiderio di viaggiare, un’ex prostituta e i Caraibi: “Sottocoperta”, esordio alla regia della napoletana Simona Cocozza, che firma anche la sceneggiatura insieme a Samantha Cito, si aggiudica al “Bif&st - Bari International Film&Tv Festival”, il premio Gabriele Ferzetti al migliore attore protagonista per la magistrale interpretazione di Antonio Folletto, nel cast anche Maria Pia Calzone, insieme a Antonella Morea, Lucianna de Falco, Gianluca Di Gennaro, Angelo Orlando, Christian Giroso, Ernesto Lama, Simone Borrelli ed Elisabetta d’Acunzo.

«Per aver interpretato con delicatezza e credibilità il protagonista di una favola moderna, che vive in un mondo che aspetta solo di prendere il volo», questa la motivazione della giuria della sezione competitiva “Italia Film Fest/Nuovo Cinema Italiano” presieduta dalla produttrice Donatella Palermo.

Fiorenzo (Folletto) vive a Napoli, umile tuttofare nutre da sempre il profondo desiderio di viaggiare, purtroppo, non ha mai potuto permetterselo. Così, decide di rinchiudersi in casa dicendo di essere partito per i Caraibi. Nel suo finto viaggio casalingo, si ritrova a fare i conti con Matrona (Calzone), una matura ex prostituta in cerca di una rivalsa personale.

I due condivideranno la vacanza immaginaria. L’incontro tra due anime emarginate dalla società ma molto diverse trasformerà il viaggio un’esperienza magica.

“Sottocoperta” è prodotto da Giovanni Calvino e Giovanni Parisi per Tile Storytellers, Gaetano di Vaio e Giovanna Crispino per Bronx Film, Samantha Cito per FlickTales, Minerva Pictures, in associazione con Kimberly Olsen, in collaborazione con Giallomare Film, con il contributo del Ministero delIa Cultura - Direzione Generale Cinema, della Regione Campania e della Fondazione Film Commission Regione Campania.