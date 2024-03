“The Italians”, il napoletano Luca Riemma nel nuovo film di Michelle Danner

Una tipica famiglia italo-americana incontra la nuova fidanzata del figlio in “The Italians” di Michelle Danner con il napoletano Luca Riemma (“Lamborghini” di Bobby Moresco), anche executive producer con il suo 3L Studios nel ruolo di Padre Joe, Abigail Breslin, Matthew Daddario e Rob Estes.

«Si tratta di una meravigliosa commedia sull’amore, il perdono e la convinzione che le persone possano cambiare, ma è anche un film nostalgico, nell’accezione positiva del termine, perché racconta la bellezza del tempo che passa», spiega la regista americana. «I personaggi sono idiosincratici, appassionati alla vita e determinati a viverla pienamente.

Amo il messaggio del film e spero che la gente possa ridere e commuoversi. Potrebbero anche provare il desiderio di mangiare dell’ottimo cibo italiano dopo averlo visto ma, cosa più importante, voglio che lo facciano andando a casa ad abbracciare le proprie famiglie, cercando di trascorrere più tempo insieme».

Los Angeles, interno notte. La matrona Angelina Maria (Danner) prepara la cena, da sola, mentre il marito Vincenzo (Estes) resta sul divano. Sono in attesa dell’arrivo del figlio trentenne Nico (Daddario) e della sua nuova fidanzata Lily (Breslin), per cui Angelina nutre delle riserve. Lei vorrebbe per il figlio una donna italiana, che ami cucinare le polpette la domenica, che sia cristiana praticante e che le dia dei nipotini. Lily, invece, è assolutamente americana, vegetariana, atea e non vuole avere figli.

Alla fine, nessuno sarà soddisfatto dell’andamento della cena, ma non solo: saranno rivelate verità sconvolgenti che metteranno a repentaglio il decennale matrimonio di Angelina e Vincenzo e segneranno la fiorente relazione tra Nico e Lily. A gettare ancora più caos ci penseranno il controverso fratello di Angelina Sal, la sua eccentrica madre Lucia, la pazza ex-fidanzata di Nico Geena, e i vicini di casa Min e Murray. C’è un’unica via di salvezza: rivolgersi a Padre Joe (Riemma), il sacerdote di famiglia: riuscirà a impartire la sua saggezza a queste povere anime per salvare il loro amore?

«Una bella sfida interpretare un prete, ma mi sono molto divertito», racconta Riemma. «Sul set eravamo una grande famiglia, abbiamo girato tra risate e buon cibo. Spero che gli spettatori percepiranno l'armonia che abbiamo provato noi durante la realizzazione della commedia».

Il film, totalmente girato a Los Angeles, è stato presentato alla diciannovesima edizione di “Los Angeles Italia” e al “Cinequest San José California”.