Luca Riemma premiato alla ventesima edizione di "Ischia Global Music & Film Festival"

Regista, sceneggiatore e produttore, Luca Riemma, napoletano in America da anni, è stato premiato ieri sera con l’“Italian Breakout Actor of the Year Award” alla ventunesima edizione di “Ischia Global Music & Film Festival”, ideato e diretto da Pascal Vicedomini.

Il suo percorso comincia nel 2009 nel ruolo di Pietro in “Un posto al sole”, continua con “Distant Vision” di Francis Fors Coppola dove veste i panni di Antonio, fino ad arrivare a interpretare l’ingegnere Giotto Bizzarrini in “Lamborghini – the man behind the legend” del premio Oscar Bobby Moresco insieme a Frank Grillo e Mira Sorvino nel 2021.

«Questo è un premio fondamentale per me», spiega l'attore napoletano. «La mia vita è cambiata grazie al festival 13 anni fa, mentre ero ancora nel cast di "Un posto al sole". Venni invitato per prendere parte a un seminario con degli studenti di cinema, poi fui ospitato alla rassegna primaverile di Vicedomini, Los Angeles Italia, da lì la mia vita si è divisa tra gli Stati Uniti e l'Italia.

Sono molto affezionato sentimentalmente e professionalmente a Pascal. Questo premio per me simboleggia l'arrivo di un sogno e l'inizio di una continua ricerca verso la disciplina, lo studio e la passione per questo mestiere».

Foto di Orlando Faiola

Produttore esecutivo di “This is year” insieme a Selena Gomez, è fondatore e CEO di 3L Studios, studio digitale per la produzione di contenuti internazionali, che sta lavorando alla post-produzione di un videogioco in uscita nel 2024 in collaborazione con George Lucas Film e Disney.