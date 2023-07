Da Napoli a Ischia torna il progetto «Trixie's Blue Piano»

Notti blues a Ischia, dall’epopea Anni ’80 sulla Riva Destra del Porto, all’attualità di una musica da rivivere con gioia: quest'estate torna sull'isola verde, tutti i giovedì e i venerdì sera, il Trixie's Blue Piano, un progetto di Mario Insenga e Tiziana Del Ninno che «non è nostalgia dei vecchi tempi». Almeno, non solo. «Vogliamo far vivere il blues alle persone, musica calda, sudata, fatta di passioni, tormenti e amore, disegnando un ponte ideale tra Napoli e Ischia, le nostre patrie», ricordano gli ideatori alla vigilia del primo appuntamento in programma (come tutti gli altri), a partire dalle ore 21, al Sole a Mezzanotte club.

Il calendario dei concerti è accattivante: stasera e domani, si comincia con Hadacol special; poi il 20 e 21 è la volta di Blue Stuff; mentre per il 27 e 28 ci sarà la Trixie’s band. Ad agosto si alterneranno (3-4) Magic Fingers, (10-11) Dr. Sunflower jug band, (17-18) Blues Stories, (24-25) Blue Stuff.

«Il Trixie's è un'energia pulsante, che ti tiene sveglio e di cui, una volta provato, non puoi fare a meno», ricorda Mario Insenga. Ogni settimana ci saranno dunque artisti diversi, musicisti di fama nazionale e internazionale che racconteranno il proprio blues: Daniele Sepe, sassofonista e compositore partenopeo che ha inciso decine di dischi e di singoli con alcune fra le più grandi etichette italiane e non; Francesco Citera, fisarmonicista e compositore che ha portato la sua musica sul suolo americano, francese e inglese; Luciano Nini, clarinettista dalle svariate collaborazioni artistiche con giganti della musica italiana.

Ad accompagnare tutti i concerti saranno proprio le bacchette di Mario Insenga, batterista e voce dei Blue Stuff, come fossero un battito cardiaco: attorno vi ruoteranno tanti altri strumenti, dalla fisarmonica al sassofono al bassotuba al piano e non solo.

Formazioni talvolta insolite, sperimentazioni e virtuosismi musicali, afflato e divertimento. Non ci sono regole al Trixie's se non quella di fare blues.

«Quando per la prima volta aprimmo le porte del Trixie's, ci fu una vera e propria esplosione, di pubblico, di artisti, di recensioni, persone da tutt'Italia venivano a trascorrere gran parte della notte lì. Non si dormiva mai, c'era musica quasi fino alle cinque del mattino, non si voleva andar via». In questo ritorno d’atmosfere declinate al tempo d’oggi, c’è una particolarità del cartellone del Trixie's: gli strumenti della tradizione pre-blues, quali jug e washboard, che verranno suonati conducendo il pubblico attraverso una vera e propria storia del genere.

Info: Trixie's Blue Piano al Sole a Mezzanotte club (accesso dal parcheggio di via Leonardo Mazzella, Ischia).