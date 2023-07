Al Regina Isabella il Gran Galà dell'Ischia Global Film Fest

Grandi ospiti nazionali e internazionali sono stati premiati nella splendida cornice dello storico albergo di proprietà dell’ingegner Giancarlo Carriero, frequentato da sempre dal jetset internazionale del mondo del cinema, della cultura e dell’imprenditoria. Al Regina Isabella, per il Galà dell'Ischia global Fest 2023, nella serata di ieri, i premiati con gli "Honoring the Ischia Award Winners" - introdotti da Clive Davis - sono stati Robert Marshall, Catherine Hardwicke, Edwige Fenech, Andrea Scarduzio, Jamal Taslaq e Lena Roklin. A seguire grandi balli con la Special Music Performances Spillenzia Band.Tra i presenti la cantante vincitrice del Grande Fratello Nikita Pelizon, Angela Achilli e Caterina Milicchio, conduttrici televisive, e la giornalista Rajae Bezzaz, tutte splendide grazie ai consigli dei loro look maker Antonio Riccardo e Nicola Acella , noti visagisti delle star, e dell’hair stylist Carlo Tessier.