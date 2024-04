Nuova opportunità di lavoro solo per i diplomati, la Rai ha emesso un nuovo bando per la mansione di tecnico di produzione. Non è richiesta alcuna esperienza e per potersi candidare, la domanda di ammissione potrà essere presentata entro il 30 aprile 2024. Ecco le informazioni per poter accedere.

